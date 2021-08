Nu skal Taliban vise sit værd i fredstid

Så er det nu, Taliban skal vise, at de kan vinde befolkningens respekt og lede et land.

Det, der i omverdenen mest er kendt som fanatiske, militante muslimer med skæg og langt hår, sandaler og kalasjnikov-rifler, står nu tilbage som sejrherren i Afghanistan, efter at de sidste soldater fra verdens største militærmagt, USA, mandag aften trak sig ud.

Det har været en lang rejse for Taliban, der opstod i begyndelsen af 1990'erne.

Taliban betyder noget i retning af "islamiske studerende". Det var unge, islamiske fundamentalister, der gik i krig mod forskellige klaner og magthavere i Afghanistan.

De ville udrydde korruption. Skabe et ægte islamisk samfund, sagde de.

Fra 1996 til 2001 kontrollerede Taliban det meste af landet. Men så kom den amerikanske invasion efter terrorangrebet i USA i 2001.

Nu 20 år efter er USA ude. Taliban står som sejrherre, og verden og afghanerne venter på, hvad der nu sker.

Taliban skal til at være en civil administration, og det ser ikke umiddelbart let ud.

Nyhedsbureauet AFP slår ned på fem store problemer, som Taliban og Afghanistan står over for:

* Mangel på tillid

Mange afghanere nærer mistillid til Taliban. I 1990'erne stod bevægelsen for en hård tolkning af islam.

Kvinder blev holdt nede og inde bag burkaer. Der var stening, afhugning af hænder, forbud mod dans og sang.

Taliban har lovet, at de nu er mere afdæmpet. Der er flere rettigheder til kvinder. En kommende regering består ikke kun af Taliban, lyder det.

Imidlertid vil mange afghanere se handling, før de tror det.

* Økonomien og humanitær katastrofe

Afghanistan er blandt verdens fattigste lande. Vesten har givet landet meget bistand. I 2020 udgjorde bistand 40 procent af landets økonomi, opgjort som bnp.

Nu er det meste bistand indstillet.

Nogle af den afghanske centralbanks reserver er i USA. Taliban har ikke adgang til de midler.

En af Talibans første opgaver er at give offentligt ansatte løn og få kritisk infrastruktur som vand og strøm til at virke.

FN advarer om små fødevarelagre og en slem tørke, som er hård ved afgrøderne.

* Hjerneflugt

Mange af landets bedst uddannede mennesker er rejst væk. Taliban-talsmænd har opfordret uddannede afghanere til at blive for at hjælpe landet på fode.

* Diplomatisk isolation

Taliban var en international paria i 1990'erne. Nu synes Taliban at være opsat på at blive internationalt anerkendt.

Gruppen har kontakter til Qatar, Pakistan, Iran, Rusland og Kina.

Rusland og Kina undlod at stemme i FN's Sikkerhedsråd ved afstemningen om en resolution, der krævede, at Taliban lod afghanere rejse.

* Interne trusler

Taliban har interne fjender. I Panjshirdalen er der væbnet modstand. Det har der altid været.

Der er også rivaliserende, militante sunnigrupper, herunder Islamisk Stat Khorasan (IS-K). Det var den, der i sidste uge dræbte omkring 100 mennesker ved Kabuls lufthavn med en bombe.

IS-K har erklæret, at den fortsætter med at bekæmpe Taliban, der ifølge IS-K ikke er rettroende nok.

Så nu skal Taliban beskytte befolkningen mod den slags attentater, som Taliban selv har begået i årevis.

