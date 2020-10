Nu snerper brexit til og de store aktører sendes på banen

EU's kommissionsformand møder lørdag britisk premierminister. Knap 100 dage til at briterne er helt ude af EU.

EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, vil lørdag holde et møde med den britiske premierminister, Boris Johnson, i forsøget på at finde en handelsaftale mellem parterne efter brexit.

Det oplyser EU-Kommissionen.

Der er tale om et videomøde, og det ses som et af de sidste forsøg på at undgå en kaotisk situation fra 1. januar 2021. Optimismen er ikke stor på forhånd, og deadlinen nærmer sig, skriver den britiske avis The Guardian.

- Det vil i løbet af de næste få dage blive klart, om vi gør fremskridt eller ej, sagde den tyske forbundskansler, Angela Merkel, på et EU-topmøde i Bruxelles tidligere fredag.

- Så længe forhandlingerne fortsætter, så er jeg optimistisk, påpegede hun ifølge AFP.

EU's kommissionsformand vil på mødet med Johnson tage bestik af, om der vil være basis for at enes om en aftale.

- Hvor der er en vilje, er der en vej, sagde hun fredag, mens hun konstaterede, at der er mindre end 100 dage til, at den overgangsperiode for brexit, der har været gældende, udløber.

- Vi er ved at løbe tør for tid.

Uden aftale vil Storbritannien fra 1. januar helt og holdent blive behandlet som et tredjeland i forhold til EU. Det vil betyde, at et helt nyt toldregime træder i kraft.

Under forhandlingerne har Storbritannien insisteret på at få adgang til EU's indre marked. Men regeringen i London har samtidig afvist at underkaste sig afgørelser ved EU-Domstolen.

Fiskeri og adgang til britisk farvand ventes at blive en vigtig del af mødet mellem von der Leyen og Johnson.

/ritzau/