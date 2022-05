Nu stopper EU import af russisk olie. Men får det Putin til at ryste på hånden?

Vesten rammer Rusland med flere hårde sanktioner. Værst er det, når det går ud over russernes økonomi. Her er en rangering af de mest betydningsfulde sanktioner mod Rusland

Siden Putin indledte sin offensiv mod Ukraine, har det haglet ned over Rusland med fordømmelser, boykot og sanktioner af forskellig slags.

Fodboldfinaler er blevet rykket, rådhuslys er blevet tændt i det ukrainske flags farver, milliarder af russiske rubler er blevet fastfrosset, og nu vil vi ikke længere importere russisk olie. Men hvad betyder de mange tiltag i virkeligheden for russerne, og er det noget, som for alvor vil få Putin til at ryste på hånden?

Kristeligt Dagblad har bedt en række eksperter om at rangere de værktøjer, som det internationale samfund har taget i brug mod Rusland.

1. Porten er lukket for levering og samhandel – og især olien kommer til at gøre ondt

Da denne liste først blev skrevet i marts, lå samhandel og levering af råstoffer kun på en andenplads. Dengang blev der med de første sanktioner sat en stopper for samhandel mellem visse store russiske virksomheder og deres samhandelspartnere i Nordamerika og EU.

Blandt de ramte virksomheder er det enorme togselskab Russian Railways og Ruslands største shippingfirma Sovcomflot. Diamanthandlen er også sat på pause. USA har nemlig forbudt russerne at handle med amerikanske dollars, når de vil sælge ud af de dyre sten fra verdens største diamantmine.

Ruslands eksport består i overvejende grad af landets råstoffer. Apropos råstoffer satte den tyske kansler Olaf Scholz i marts en kæp i hjulet på godkendelsen af den allerede færdigbyggede gasledning Nordstream 2, som efter planen skal levere gas til Europa.

Hermed tegner det ikke videre godt for udsigten til at åbne for ventilen, som ellers skulle sikre en solid indtjening for det russiske regime.

"Nordstream er Ruslands fremtidige guldkalv," fortæller Jakob Tolstrup. Indtil videre er russernes gulddrømme imidlertid sat på pause.

Det, der dog får rykket samhandlen højest op på listen over vigtige sanktioner, er den nyeste sanktionspakke fra den 30. maj. Her er EU-landene blevet enige om med øjeblikkelig virkning at stoppe import af russisk olie, der sejles til EU. Olie er en meget vigtigt eksport for Rusland, fortæller Jakob Tolstrup. Faktisk kommer en tredjedel af Ruslands eksportindtægter fra olie, og EU aftager cirka 45 procent heraf. Så når EU pludselig ved årsskiftet vil stoppe importen af 90 procent af den russiske olie, er vi oppe på "anseelige summer", som får alvorlige konsekvenser for Rusland, siger Jakob Tolstrup. Især fordi det ikke kun er indtægter, som Rusland mister på den korte bane.

Flere EU-lande vil med stor sandsynlighed fremskynde omstillingen til varige alternativer. Spørgsmålet bliver, om Rusland vil kunne finde nye købere, der kan kompensere for tabet. Dét tvivler Jakob Tolstrup på.

2. Swift og sanktionering af russiske og belarussiske banker

De finansielle sanktioner rammer hårdt, og var - indtil for nylig - dem, der ramte hårdest.

Lars Johannsen, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet lægger særlig vægt på flere russiske bankers udelukkelse fra Swift (Foreningen for global finansiel telekommunikation mellem banker), som er en sammenslutning af mere end 11.000 banker og finansielle institutioner.

Swift-systemet bruges til at overføre penge på tværs af landegrænser, og uden det får Rusland store problemer med at få betaling for de varer, landet eksporterer. Det er de helt tunge værktøjer, som Vesten her har fundet frem, påpeger Lars Johannsen.

“Når man først begynder at fjerne grundlaget for handel, bliver det ekstremt svært for den russiske økonomi at fungere. Det er ikke et nålestik, det her. Det er en hammer,” siger Lars Johannsen.

Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Jakob Tolstrup vurderer også, at udelukkelsen fra Swift kan komme til at presse den russiske økonomi.

"Det rammer russiske bankers mulighed for at optage lån," fortæller Jakob Tolstrup og tilføjer, at også landets mulighed for at forsvare styrken af rublen bliver besværliggjort.

"Når man skal forsvare en valutas faldende kurs, vil man normalt understøtte den ved at sælge ud af sine valutareserver, men det får Ruslands nationalbank nu svært ved, fordi den ikke længere kan komme af med sine amerikanske dollars."

Derudover har man sanktioneret Rusland ved blandt andet at fastfryse deres valutareserver i en række internationale markeder.

Og de finansielle sanktioner ser allerede ud til at have en effekt. Lars Johannsen påpeger, at den russiske centralbank har reageret ved at fordoble renten og intervenere i markedet.

Swift sikrer hurtigere og billigere pengeoverførsler mellem nationer. Deres hovedkontor ligger i Belgien, og derfor er det EU, der har retten tage beslutningen om at udelukke russerne fra systemet. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

3. Målrettede sanktioner mod rigmænd

Ifølge Lars Johannsen er den mindst hårdtslående type økonomiske sanktion den, der gør livet surt for enkelte russiske rigmænd.

Flere af de samme multimilliardærer blev mål for lignende sanktioner, da Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014. Det gælder blandt andet investoren Gennady Timchenko, der har stået på den amerikanske sanktionsliste siden dengang. Sammen med Boris Rotenberg, Putins nære ven og judo-makker, og hans nevø Igor Rotenberg, er han nu sat på Storbritanniens sanktionsliste.

Sanktionerne fungerer således, at amerikanerne, englænderne og EU har hver sin liste over sanktioner.

Og mon ikke de russiske milliardærer har fundet andre steder at placere sine penge end i Storbritannien. Det oplyser i hvert fald den tyske sociolog og forsker Elisabeth Schimpfössl til Kristeligt Dagblad.

"De tre oligarker har måske investeret i boliger i Storbritannien, men i forhold til deres formuer er det mindre beløb," forklarer Elisabeth Schimpfössl.

Putins barndomsven og judomakker Boris Rotenberg er blandt de russiske rigmænd, som nu mister muligheden for at tilkomme dele af deres formuer. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

I forbindelse med invasionen i 2014-2015 så man ligefrem, at flere af Putins milliardærvenner blærede sig med deres indskrænkede midler. "Se, jeg er en ægte patriot," skrev de på sociale medier oven på nyheden om, at de havde fået indrejseforbud til Vesten. Det fortæller Rebecca Adler-Nissen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, til DR Nyheder. Hvad der havde til formål at ramme de rige russere kan altså bruges indenrigspolitisk til promovering.

4. Udelukkelse fra sports- og kulturbegivenheder

Det er ikke kun stater og banker, der har reageret på russernes fremfærd. Flere internationale sportslige og kulturelle organisationer har i de seneste uger vist deres utilfredshed gennem en række tiltag og handlinger.

For eksempel er finalen i den prestigefyldte fodboldturnering Champions League, som skulle have været spillet i Sankt Petersborg, blevet flyttet til Frankrig, mens syv landshold, heriblandt Danmark, finder Fifas beslutning for blød og nu nægter at konkurrere mod Rusland.

Russiske ishockey-atleter har fået forbud mod at stille op til internationale kampe. Her ses de under en kamp mod Tjekkiet i 2021. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Det internationale skiskydningsforbund, IBU, meddelte i går, at der i resten af sæsonen ikke skal affyres ét eneste skud på russisk og belarusisk grund. Atleterne fra de to lande må desuden kæmpe under neutralt flag, hvis de vil deltage i årets World Cup. Det russiske skiskydningsforbund var hurtigt på banen med beskeden om at trække de russiske skiskydningsatleter helt ud af konkurrencer resten af sæsonen.

Nyligst er det gået ud over en af Ruslands største sportsgrene: ishockey. Det Internationale Ishockey Forbund (IIHF) har bandlyst Rusland fra alle internationale turneringer.

Krigen mellem Ukraine og Rusland kan også mærkes i kulturlivet. Den berømte russiske operasanger Anna Netrebko, der ifølge TV2 Østjylland er ven af Putin, måtte forleden aflyse sin koncert i Musikhuset i Aarhus efter pres fra politikere, de store filmselskaber Disney, Sony og Warner Bros har oplyst, at de ikke vil vise filmpremierer i russiske biografer, og Rusland er sågar blevet udelukket fra det internationale melodigrandprix, Eurovision.

Selvom det ikke ligefrem er den slags symbolske sanktioner, som slår bunden ud af et lands økonomi, kan det have en vigtig signalværdi, som også risikerer at påvirke folkestemningen i Rusland.

“Russerne går jo også op i sport og melodigrandprix. Så med denne slags tiltag bliver det meget hurtigt tydeligt for den enkelte russer, hvordan resten af verden forholder sig til krigen. Og de her kulturelle og sportslige aktioner kan være noget af det, som virkelig trænger igennem til folket i et land som Rusland, hvor pressefriheden er meget begrænset,” siger Lars Johannsen.

Lektor Jakob Tolstrup vurderer også, at de symbolske sanktioner kan påvirke russerne.

"Man slår ned på national stolthed, og det gør ondt på mange mennesker. Jo mere langstrakt krisen bliver, des flere af denne slags sanktioner forventer jeg, at vi kommer til at se."

Den russiske operasanger Anna Netrebko valgte at aflyse sin planlagte koncert i Aarhus Musikhus. Foto: Edgard Garrido/Reuters/Ritzau Scanpix

5. Boykot fra enkelte virksomheder og privatpersoner

De kulturelle og mere symbolske handlinger mod Rusland finder også sted i mindre skala, når virksomheder beslutter sig for at fjerne russiske varer fra hylderne, eller når de danske rådhuse lyser op i blå og gule farver til ære for det ukrainske flag. Og sågar når enkeltpersoner deltager i demonstrationer eller undgår at handle i forretninger med tilknytning til Rusland.

Sidstnævnte kommer for eksempel til udtryk hos detailkæden Sportmaster og elektronikkæden for Apple-produkter ved navn Humac, som begge har russere omkring bestyrelsesbordet. Humac er 100 procent ejet af et russisk selskab, som også driver store mærker som Lego og Nike. Denne oplysning valgte Humac at fjerne fra sin hjemmeside efter krisen i Ukraine eskalerede.

Om det misfornøjer Putin, at danskere demonstrerer, eller at Aarhus Rådhus skifter farve, er næppe tvivlsomt, men det er ganske sikkert ikke en torn i øjet på ham i det store billede. Alligevel mener lektor ved Institut for Statskundskab Lars Johannsen ikke, at denne slags symbolske gestusser skal underkendes:

“Det vil ikke ødelægge russisk økonomi, at et rådhus lyser op i ukrainske farver. Men det skaber en fortælling om, at borgere og virksomheder står sammen om den her modstand. Og det kan være med til at presse vores politikere til at reagere hurtigere og hårdere. Alle er tvunget til at forholde sig til det, når der kommer så meget fokus på det. Og det er tydeligt, at det har haft en effekt.”

Denne artikel blev oprindeligt udgivet den 1. marts 2022. Den er opdateret den 31. maj 2022.