Ny bølge af protester skal stoppe Netanyahus retsreform

Israelske demonstranter blokerede flere hovedveje og trængte kortvarigt ind på børsen i Tel Aviv tirsdag, hvor der igen var indkaldt til store protester mod regeringens planlagte retsreform.

Tusindvis af mennesker fyldte gaderne i nye demonstrationer over hele landet.

I myldretiden tirsdag eftermiddag indtog demonstranterne nogle af Israels store togstationer.

Nogle af dem kom i klammeri med politiet, mens Israels togselskab meddelte, at en computerfejl var skyld i, at togene stoppede.

Andre demonstranter trængte ind på børsen i Tel Aviv, hvor de smed om sig med falske pengesedler i protest mod påstået korruption.

Mindst seks store hovedveje var blokeret af demonstranter i løbet af tirsdagen, oplyser israelsk politi.

Ifølge israelsk politi blev mindst 29 demonstranter anholdt i løbet af dagen.

- Vi er her for at sige til Israels regering: Jo mere i presser på, jo mere stritter vi imod, siger Jonathan Eran Kali, der demonstrerede udenfor et teater i Tel Aviv.

Mange israelere er dybt bekymrede ved udsigten til den retsreform, premierminister Benjamin Netanyahu og hans regering vil gennemføre.

Hvis den bliver vedtaget, vil Israels højesteret ikke længere have mulighed for at gribe ind over for love og beslutninger, som folkevalgte vedtager, men som kan være i strid med andre love og regler.

Retsreformen indeholder også forslag om, at Knesset skal kunne ændre højesteretsdomme, og at parlamentet skal have indflydelse på et udvalg, som udpeger dommere.

Modstandere af reformen ser den som en "demontering af demokratiet".

Netanyahu har forsvaret de foreslåede ændringer. Han lover at bevare Israel som en "jødisk og demokratisk stat, fri og liberal, som holder flertalsstyre helligt side om side med borgerrettigheder".

I Israels parlament, Knesset, er politikerne ved at gøre klar til at stemme om lovpakken, inden de går på sommerferie.

Imens er Israels præsident, Isaac Herzog, tirsdag på besøg hos USA's præsident, Joe Biden.

Her var Irans atomprogram på dagsordenen - men de to præsidenter brugte også tid på at drøfte situationen internt i Israel, siger Herzog.

Biden har tidligere betegnet retsreformen som en "ekstremistisk" regerings værk, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ved tirsdagens møde forsikrede han dog sin israelske kollega om, at der fortsat er solid støtte fra USA.

- Du ved, at min kærlighed til Israel har dybe rødder og er langvarig, siger Biden.

Herzog understregede, at "Israels demokrati er sundt, stærk og modstandsdygtigt".

- Det er en ophedet debat, men det er også en dyd og en hyldest til det israelske demokratis storhed, siger Herzog.

/ritzau/Reuters