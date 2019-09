Ny britisk partileder slår fast: Vi vil aflyse brexit

Liberaldemokraternes nye leder, Jo Swinson, vil droppe brexit, hvis hendes parti får magten i Storbritannien.

I sin første store tale som partileder for Liberaldemokraterne gjorde Jo Swinson tirsdag det helt klart, at hun ønsker at aflyse det forestående brexit.

Swinson, der i juli blev partiets første kvindelige leder, talte tirsdag ved partiets kongres i den sydengelske by Bournemouth.

- Vores første opgave er helt åbenlys. Vi må få stoppet brexit, siger hun.

- Vi siger det helt klart: En regering med liberaldemokratisk flertal vil trække artikel 50 tilbage på førstedagen. Der findes ikke noget brexit, der vil være godt for vores land, lyder det fra Swinson.

Briterne meddelte 29. marts 2017 officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres.

Derfor stod briternes oprindeligt til at forlade EU den 29. marts 2019. Det er siden blevet udskudt til den 31. oktober 2019.

Liberaldemokraterne har oplevet en stor fremgang i meningsmålingerne i Storbritannien, hvor de to store partier, Det Konservative Parti og arbejderpartiet Labour, til gengæld har oplevet tilbagegang.

