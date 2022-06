Irland betegner det britiske træk som "et nyt lavpunkt", og i EU tales der om ødelagt tillid.

Ny britisk plan for Nordirland åbner ny strid med EU

Storbritannien har mandag offentliggjort planer om at sætte nogle af de regler, der blev fastlagt for Nordirland under brexitforhandlingerne, ud af kraft.

Dermed har London lagt sig ud med både EU og med regeringen i Irland.

Irland betegner det britiske træk som "et nyt lavpunkt". I EU tales der om ødelagt tillid.

Briterne siger, at der er tale om "relativt trivielle" skridt, som skal forbedre handel og reducere bureaukrati.

EU-Kommissionen har bebudet et "proportionalt modsvar". Desuden bliver der ikke tale om en genforhandling om brexitaftalen, lyder det fra kommissionen.

- Det er med betragtelig bekymring, at vi har taget den britiske regerings beslutning i dag til efterretning, siger EU-Kommissionens næstformand Maros Sefcovic.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, siger, at der ikke er tale om et brud på internationale love.

Problemerne gælder spørgsmålet om en hård grænse mellem den britiske provins Nordirland og resten af Storbritannien.

Det er navnlig unionister i Nordirland, som mener, at den gældende aftale svækker forbindelserne mellom Nordirland og resten landet.

Ændringerne har fået navnet Northern Ireland Protocol Bill. De skal debatteres i parlamentet og til afstemning.

Da det konservative parti har flertal, anses det for næsten givet, at der er flertal for de omstridte ændringer.

Forslaget lægger op til, at Storbritannien opretter en "grøn kanal", så en del varer kan sendes til Nordirland uden at blive tolddeklareret overfor EU.

Dokumenterne skal i stedet kun udfyldes, når varerne er bestemt for EU's marked. Dette er i strid med aftalen, som Johnson indgik med EU for mindre end to år siden.

Hvis forslaget bliver vedtaget i parlamentet, kan det i værste fald føre til, at hele brexitaftalen sættes over styr, og at Storbritannien rammes af sanktioner og told fra EU's side.

