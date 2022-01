Ny coronavariant set i Frankrig i slutningen af sidste år

12 tilfælde af ny variant er set i Frankrig ifølge Dagbladet. Det er ifølge forskere for få til at sige noget.

En ny coronavariant er fundet i Frankrig. Det skriver norske Dagbladet.

Varianten, B. 1.640.2, har 46 mutationer. Blandt andet mutationen N501Y, der er kendt fra tidligere varianter, som gør den mere smitsom.

Undersøgelsen heraf er ikke fagfællebedømt af uafhængige forskere, og derfor skal resultatet læses med forbehold.

Varianten blev allerede omtalt 10. december af det store franske medie Le Figaro. Men i slutningen af december kom en foreløbig rapport, der viste, at den er fundet hos 12 personer i Frankrig.

De smittede kommer fra det samme område i byen Forcalquier tæt ved Marseille, men varianten menes at være kommet fra Cameroun.

En mand var vaccineret, men testede alligevel positiv for smitte i midten af november. Testen vist en "atypisk kombinationer" af mutationer.

Forskerne bag undersøgelsen peger ifølge Dagbladet på, at det er for tidligt at spekulere i egenskaberne af varianten baseret på de 12 tilfælde.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har da heller ikke reageret og klassificeret varianten som en, de er opmærksomme på.

Det fremhæver professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet, også over for TV 2.

- Den har nogle af de samme mutationer, som vi kender fra andre varianter, der har haft "bad behavior", men den går tilbage til før Omikron, siger han til tv-stationen og maner til besindighed.

