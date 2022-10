Ny dronealarm lukker kortvarigt to norske lufthavne

Luftrummet over to norske lufthavne - ved Stavanger og Haugesund - blev søndag aften lukket i næsten en time, efter at der er blevet observeret en drone.

Det oplyser en pressetalsmand i Avinor, der driver de norske lufthavne, til medierne VG og Dagbladet.

Et fly havde observeret en drone ved Sola lufthavn, der ligger uden for Stavanger.

- Den blev observeret af et fly, der lettede. Så lukker vi omgående luftrummet som et sikkerhedstiltag, indtil politiet og flyvelederne sammen vurderer, at situationen er under kontrol, siger pressetalsmand Harald Kvam.

Lufthavnene i Stavanger og Haugesund ligger i lige linje under 100 kilometer fra hinanden.

Klokken 21.40 kunne luftrummet dog åbne igen ved begge lufthavne.

Norsk politi leder søndag aften efter både dronen og den eller de personer, der styrede den.

I Norge er det forbudt at flyve drone inden for fem kilometers afstand af en lufthavn.

I denne uge har Norge oplevet flere tilfælde af mistænkelig droneaktivitet.

Blandt andet er der registreret to tilfælde ved et gasanlæg ved Kårstø i Tysvær.

Første gang det skete, var torsdag aften. Lørdag aften indløb der så en ny melding fra det norske hjemmeværn om, at der muligvis igen var en drone i luften over gasanlægget.

I den seneste uge er to russere blevet anholdt og sigtet for at have fløjet med droner i Norge. Begge er varetægtsfængslet i to uger.

En særlig bestemmelse, der blev indført i februar, gør det ulovligt for russiske statsborgere at flyve i Norge. Det gælder også droner.

Bestemmelsen blev indført, få dage efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

Politiet har bedt nordmænd være særligt på vagt og holde øje med droner og anden mistænkelig aktivitet i nærheden af energianlæg og forsvarets områder.

Norsk politis sikkerhedstjeneste, PST, har i det seneste døgn fået en række nye tips.

PST's kommunikationschef, Trond Hugubakken, påpeger, at truslen fra Rusland nu i høj grad er rettet mod kraftanlæg samt olie- og forsvarssektoren.

