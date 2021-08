Ny eksplosion ryster Kabul - USA sprænger sit restlager

Endnu en kraftig eksplosion har sent torsdag aften dansk tid ramt Afghanistans hovedstad, Kabul, og skabt frygt for, at der er tale om et nyt angreb.

Men det er en kontrolleret sprængning fra USA's militær, der er i færd med at destruere ammunition.

Det oplyser en talsmand for Taliban ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentar fra det amerikanske militær.

Kort forinden havde øjenvidner oplyst til Reuters, at den seneste eksplosion indtraf i et område omkring tre-fire kilometer fra lufthavnen.

Tidligere torsdag angreb to selvmordsbombeangreb området omkring Kabuls lufthavn.

Her meldes snesevis af mennesker dræbt. Blandt dem er mindst 12 amerikanske soldater.

Den militante bevægelse Islamisk Stat har taget skyld for angrebene ved lufthavnen.

Det oplyser den militante bevægelse via sit nyhedsbureau, Amaq, på beskedtjenesten Telegram.

Lederen af USA's militære centralkommando, general Kenneth F. McKenzie, bekræfter på et pressemøde torsdag aften, at Islamisk Stat forventes at udføre flere angreb, og at evakueringen af amerikanere fortsætter trods angrebene.

- Islamisk Stat afholder os ikke fra at gennemføre missionen, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ud over de to eksplosioner blev der også åbnet ild mod de civile.

- Efter eksplosionerne åbnede en række krigere fra Islamisk Stat ild mod civile og soldater, siger den amerikanske general.

Efter Talibans magtovertagelse i Kabul er det ikke umiddelbart muligt at få bekræftet oplysninger fra de afghanske ministerier.

Flere lande har stoppet evakueringerne af afghanere og statsborgere i løbet af onsdag og torsdag. Onsdag stoppede Danmark evakueringerne, mens Norge, Belgien, Holland, Polen, Ungarn og Canada torsdag indstillede deres evakueringer.

/ritzau/