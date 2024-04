Ny fleksibel klimalov i Tyskland skal hjælpe med at nå klimamål

Parlamentsgrupperne i Tysklands tre regeringspartier nåede mandag til enighed om en ny klimalov, som sikrer mere fleksibilitet for forskellige sektorer. som ikke vil kunne leve op til krav om mål for CO2-udslip, hvis Tyskland som helhed skal leve op til de erklærede målsætninger.

Baggrunden for ændringerne kommer efter en højere domstol i 2021 afgjorde, at Tysklands lov om klimabeskyttelse skal strammes, hvorefter den daværende forbundsregering fastsatte mere ambitiøse for CO2 udslip - og blandt andet også et mål om, at hele Forbundsrepublikken skal være CO2-neutral i 2045.

En rapport viste tidligere i år, at udslip af drivhusgasser i forbundsrepublikken er på det laveste punkt i omkring 70 år.

Rapporten gjorde det også klart, at det er lykkedes for Europas største økonomi at få reduceret afhængigheden af kul hurtigere end ventet.

Der blev udledt 673 millioner ton drivhusgasser sidste år fra forbundsrepublikken, hvilket var 73 millioner ton færre end i 2022, viser studiet fra tænketanken Agora Energiewende.

Tyskerne hentede over 50 procent af deres elektricitet fra sol og vind i fjor, men er fortsat et stykke fra målet om at hente 80 procent af energien fra vedvarende energikilder inden 2030.

/ritzau/Reuters