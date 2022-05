Ny FN-rapport: Uplanlagt graviditet er en skjult global krise

121 millioner kvinder bliver hvert år gravide, uden at det var deres eget valg. Det svarer til 331.000 hver dag. Det er en af verdens store, men oversete kriser, og den har alvorlige konsekvenser for kvinders liv og helbred, fastslår FN’s Befolkningsfond, UNFPA, i sin seneste årsrapport om befolkningssituationen i verden, som tirsdag præsenteres på Københavns Universitet under overværelse af kronprinsesse Mary.

Kronprinsessen er medlem af Befolkningsfondens uafhængige højniveaukommission, der skal følge op på regeringernes tilsagn fra 2019 om at sikre alle kvinder retten til at bestemme over deres egen krop. Det skete i Nairobi ved 25-året for den skelsættende Kairo-deklaration om befolkningsudvikling i 1994.