Ny forskning: Stressede planter udsender klikkende lyde

Planter udsender lyde, når de bliver udsat for stress.

Det viser et nyt studie, som en række israelske forskere står bag.

Det skriver det danske videnskabsmedie Videnskab.dk.

Forskerne er lykkedes med at optage lyde fra tomat- og tobaksplanter. Når planterne er stressede - enten fra at mangle vand eller efter at have fået deres stængler beskadiget - udsender de højfrekvente lyde.

Lydstyrken er at sammenligne med normal menneskelig samtale. Frekvensen er dog for høj til, at mennesker kan høre det.

Studiet viser, at lydene formentlig stammer fra små luftbobler, der sprænger og lyder som små pop eller klik. Det skriver Videnskab.dk

Forskere har registreret omkring 30 til 50 klik i timen i en enkelt stresset plante. Til sammenligning havde en tilfreds plante under ét klik i timen.

De israelske forskere vurderer, at opdagelsen i fremtiden kan bruges til at holde øje med afgrøders helbred og vande mere effektivt.

Studiet fokuserede på tomat- og tobaksplanter, men faktisk blev samme kliklyde også registreret hos en række øvrige planter.

Det siger Lilach Hadany, biolog ved Tel Aviv Universitet og førsteforfatter på studiet, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Vi fandt ud af, at mange planter - for eksempel majs-, hvede-, drue- og kaktusplanter - også udsender lyde, når de er stressede, siger hun.

Tidligere forskning har vist, at nogle blomster kan reagere på lyd.

Blandt andet har et studie konkluderet, at natlysblomsten producerer sødere nektar, når den hører en brummende bi i nærheden.

Det er uvist, hvad de klikkende planters lyde kan bruges til. Men måske kan organismer i nærheden bruge det som en slags vejledning, lyder det.

- For eksempel kan et møl, der har til hensigt at lægge æg på en plante, eller et dyr, der har til hensigt at spise en plante, bruge lydene til at vejlede deres beslutning, siger biolog Lilach Hadany ifølge Videnskab.dk.

