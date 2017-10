Ny fransk lov: Folk kan sættes i husarrest uden dommerkendelse

Lovpakke skal erstatte den undtagelsestilstand, som blev indført i Frankrig efter angrebene i Paris i 2015.

Frankrigs parlament godkendte onsdag en ny streng antiterror lovgivning, som skærper allerede eksisterende sikkerhedslove.

Lovpakken er et af præsident Emmanuel Macrons valgløfter. Den skal erstatte den undtagelsestilstand, som blev indført i Frankrig efter angrebene i Paris i november 2015, hvor 130 mennesker blev dræbt, og 368 blev såret.

Den indebærer, at flere udvidede beføjelser til politiet, der er gældende under undtagelsestilstanden, gøres permanente. For eksempel vil politiet uden dommerkendelser kunne sætte personer i husarrest, gennemføre razziaer og forbyde offentlige møder bestemte steder.

Menneskerettighedsgrupperne Amnesty International og Human Rights Watch kalder de skærpede love for overdrevent strenge.

/ritzau/AFP