Ny fransk minister anklages for voldtægt

Frankrigs nye ministre har knap nok fundet sig til rette på taburetterne, før den første skandalesag ryster den nye regering.

Damien Abad, som er nyudnævnt minister med ansvar for blandt andet handicapområdet, anklages for at have voldtaget to kvinder.

Angiveligt skal det være sket i 2010 og 2011.

Anklagerne har fået oppositionen til at kræve ministerens afgang.

Men Abad nægter sig skyldig og afviser at træde tilbage fra sin nye ministerpost.

- Skulle en uskyldig mand trække sig? Det synes jeg ikke, siger han i en udtalelse til journalister mandag.

- Jeg bestrider beskyldningerne mod mig på det bestemteste. Jeg har aldrig voldtaget en eneste kvinde i mit liv.

Damien Abad har forklaret, at det slet ikke ville være muligt for ham at voldtage nogen. Han har selv et handicap som betyder, at han skal have hjælp til at have sex, har han sagt.

Men sagen har udviklet sig til lidt af en hovedpine for præsident Emmanuel Macron og hans nye premierminister, Elisabeth Borne.

Det blev ellers set som en sejr for Macron, at han kunne få Abad med i sin regering. Den 42-årige politiker var afhoppet fra den konservative fløj.

Beskyldningerne om voldtægt kommer kun få uger, inden franskmændene skal stemme ved parlamentsvalg i juni.

I valgkampen er en række af de opstillede kandidater blevet tvunget til at trække sig efter anklager om, at de har været voldelige over for kvinder.

/ritzau/AFP