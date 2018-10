Ny generation af afghanske kvinder kæmper mod Taliban

Kvindelig kandidat: Det er et valg mellem det moderne og det konservative - mellem frihed og undertrykkelse.

Ved parlamentsvalget i Afghanistan lørdag kæmper 2565 kandidater om de 249 pladser i Nationalforsamlingen. Blandt de opstillede er 417 kvinder.

- Dette valg er så vigtigt, fordi vi har brug for den nye generation til at gå imod et parlament, der er domineret af krigsherrer og religiøst konservative.

Det siger den 29-årige Hameeda Danesh, som blev spærret inde og pryglet dagligt, da hun var 13 år, fordi hendes onkler ikke ville have hun skulle gå i skole. Hun stiller nu op ved valget.

Hun håber at komme ind i parlamentet på valgløfter om garanteret uddannelse til den næste generation af afghanske piger på trods af trusler om dødsvold fra Taliban og lokale krigsherrer.

- Ingen pige eller kvinde bør udsættes for den tortur, som jeg blev udsat for, siger Danesh, som gemmer sine ar under lange kjoleærmer.

17 år efter Taliban blev fjernet fra magten af det internationale samfund kæmper kvinder stadig mod vold og for retten til uddannelse og arbejde.

Selv om piger går i skole, og der er kvinder i parlamentet, så er forandringerne skrøbelige og ikke forankret i samfundet, hvor de fleste ikke kan læse og skrive. I nogle landområder får kvinder slet ikke lov at stemme.

- Vort samfund bliver stadigt mere radikalt, fordi regeringen ikke har kontrol over moskéerne og de religiøse skoler (madrassaerne), siger Abdul Wadood Pedram fra Menneskerettigheds og Anti-voldsgruppen i Kabul.

- Prædikanterne taler rutinemæssigt imod kvinder, der arbejder og uddanner sig, siger han.

