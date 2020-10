Ny hjælpepakke til USA's flyselskaber skal drøftes torsdag

Flyselskaber i USA er begyndt at fyre tusindvis efter udløb af statshjælp, men ny hjælpepakke kan være på vej.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, og formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, skal torsdag drøfte muligheden for at fremsætte et lovforslag om en separat hjælpepakke til de amerikanske luftfartsselskaber.

Det oplyser en talsmand for demokraten Nancy Pelosi, som onsdag havde en 20 minutter lang samtale med Mnuchin om yderligere hjælp til luftfartsindustrien.

I marts vedtog Kongressen en hjælpepakke på 25 milliarder dollar til flyselskaberne, der er blandt coronakrisens hårdest ramte sektorer.

Men 30. september udløb den økonomiske hjælp til selskaberne, som derefter er begyndt at afskedige tusindvis af ansatte, fordi de ikke længere modtager statshjælp til deres lønudgifter.

American Airlines og United Airlines har tidligere meddelt, at de samlet påtænker at afskedige omkring 32.000 medarbejdere.

/ritzau/Reuters