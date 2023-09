Ny indisk rummission skal afdække Solens effekt på klimaet

En indisk rumsonde med navnet "Aditya-L1" er lørdag morgen dansk tid blevet sendt afsted.

Det viser en livesending fra Indiens Rumforskningsorganisation (ISRO) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rumsonden skal bruges til at studere solvinde, som er strømme af partikler, der udsendes fra solens øvre atmosfære.

Solvind kan skabe forstyrrelser på Jorden ved blandt andet at påvirke radiokommunikation, satellitter og navigationssystemer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afsendelsen af rumsonden sker lidt mere end en uge, efter det lykkedes Indien som det første land nogensinde at lande et fartøj på Månens sydpol.

Mindre end en uge tidligere forsøgte Rusland ligeledes at lande et fartøj på Månens sydpol. Fartøjet blev ødelagt, da det skulle lande.

På længere sigt er det planen, at data, der indsamles fra "Aditya-L1", skal bruges til at afdække solens betydning for klimamønstrene på Jorden, skriver Reuters.

/ritzau/