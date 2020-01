Ny karavane med 1000 migranter er på vej fra Honduras til USA

Mange migranter har planer om at tage den lange tur til fods. Men aftaler mellem USA og Mexico gør det svært.

En ny karavane af migranter er på vej til USA. Således forlod omkring 1000 migranter onsdag Honduras og satte kurs mod nord.

Migranterne samledes i byen San Pedro Sula, der ligger omkring 270 kilometer nord for hovedstaden Tegucigalpa. Mange af dem begav sig ud på den lange rejse til fods.

Det rapporterer avisen La Prensa.

Migranterne planlægger at krydse Guatemala og Mexico, før de når grænsen til USA.

De følger dermed i fodsporene af en anden migrantkaravane, der tog samme tur fra San Pedro Sula i oktober 2018. Da denne karavane var på sit højeste, havde omkring 7000 mennesker tilsluttet sig den.

Men siden dengang har USA underskrevet flere aftaler med Mexico og Guatemala, der har til formål at stoppe migrationen fra Mellemamerika.

Mexicos indenrigsminister, Olga Sánchez Cordero, oplyser da også til journalister onsdag, at migranterne ikke vil få lov til at passere gennem Mexico.

- Hvis disse mennesker ønsker, at Mexico skal tage imod dem som asylansøgere eller flygtninge eller ønsker at migrere til vores land, så vil vi med glæde tage os af dem, siger indenrigsministeren ifølge den mexicanske avis Milenio.

Mexico har indsat tusindvis af soldater for at forhindre migranter i at nå grænsen til USA.

Samtidig sender USA migranter tilbage til Mexico, mens de venter på, at deres asylansøgninger bliver behandlet.

USA har ligeledes indgået en aftale med Guatemala. Aftalen tvinger Guatemala, hvis indbyggere selv strømmer i titusindvis til USA hvert år, til at tage imod migranter fra Honduras og El Salvador.

Guatemalas nye præsident, Alejandro Giammattei, har antydet, at han muligvis vil forsøge at få aftalen ændret.

/ritzau/dpa