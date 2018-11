Ny karavane med 1500 salvadoranere krydser grænse til Mexico

I alt er cirka 6000 migranter fra fattige lande i Mellemamerika nu på vej gennem Mexico mod grænsen til USA.

En tredje karavane af migranter - denne gang fra El Salvador - har fredag krydset grænsen til Mexico via floden Suchiate.

Dermed er antallet af migranter på vej mod USA fra fattige lavindkomstlande i Mellemamerika steget med yderligere 1000-1500 mennesker.

I første omgang forsøgte de mange salvadoranere at komme ind i Mexico via en bro fra Guatemala, men mexicanske myndigheder fortalte dem, at de skulle vise pas og visumdokumenter for at komme ind.

Derpå vendte salvadoranerne om og krydsede i stedet grænsen over Suchiate-floden.

Selv om mexicansk politi var til stede, forsøgte betjentene ikke fysisk at stoppe migranterne, som senere gik langs en motorvej mod den nærmeste store by, Tapachula.

Mexico står nu i den hidtil usete situation at være transitland for tre karavaner af migranter fordelt ud på 500 kilometer motorveje i de sydlige stater Chiapas og Oaxaca.

De tre karavaner består af i alt cirka 6000 migranter.

Den første gruppe, der hovedsageligt består af honduranere, krydsede ind over grænsen til Mexico den 19. oktober og er nu nået til Donaji, der ligger cirka 600 kilometer sydøst for Mexico City.

/ritzau/AP