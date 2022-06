Ny lov deler vandene: Spanien vil gøre det lettere for teenagere at få abort

Hvor gammel skal en kvinde være for selv at bestemme, om hun vil have foretaget en abort? Det spørgsmål diskuterer de i Spanien, hvor regeringen vil gøre det muligt for teenagere ned til 16 år at stoppe deres graviditet. I dag kræver det et ja fra forældrene, hvis en kvinde under 18 år skal have foretaget en abort, ligesom det gør i Danmark.

“Et af de mest kontroversielle debatter i Spanien lige nu handler om, hvor gammel man skal være for at stoppe sin graviditet uden forældrenes samtykke. Sådan en lov vil være en kæmpe forandring,” siger professor Laura Chaqués Bonafont, der forsker i sundhedspolitik og moralske spørgsmål ved universitetet i Barcelona.