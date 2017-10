Ny lov i Canada forpligter borgere til at vise deres ansigt

Provinsen Quebec i Canada har vedtaget en lov, der nægter borgere med tildækket ansigt offentlige tjenester.

Politikere i Quebec i Canada har vedtaget en lov, der forpligter borgere i den østlige provins til at vise hele deres ansigt, når de giver eller modtager offentlige tjenester.

Det oplyser provinsens premierminister, Philippe Couillard, ifølge nyhedsbureauet AP.

- Princippet, som jeg tror, de fleste canadiere er enige i, er, at offentlige tjenester skal gives og modtages med et ikketildækket ansigt.

- Jeg taler til dig. Du taler til mig. Jeg ser dit ansigt. Du ser mit ansigt. Så simpelt er det, siger han.

Philippe Couillard forventer, at nogle borgere vil udfordre loven, men han forsvarer lovgivningen med, at den er nødvendig i forbindelse med kommunikation, identifikation og sikkerhed,

Loven gælder på blandt andet skoler, hospitaler og i den offentlige transportsektor.

Menneskerettighedsgrupper og akademikere fordømmer loven, som de kritiserer for at være rettet mod muslimske kvinder, der bærer burka eller niqab.

Dette bliver dog afvist af lokale myndigheder, som påpeger, at loven også åbner for, at borgere skal kunne søge om fritagelse på grund af religiøs overbevisning.

/ritzau/