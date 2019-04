Ny lov skal give Rusland mere kontrol med internet

Ny lov skal forsvare Ruslands internet mod udenlandsk indblanding. Kritikere frygter uro om Ruslands internet.

Underhuset i Ruslands parlament godkendte torsdag ved en andenbehandling et udkast til en ny lov, som vil øge Moskvas suverænitet over dets internetsegmenter og forsvare dem mod udenlandsk indblanding.

Kritikere af lovpakken advarer om, at den kan skabe forvirring og forstyrrelser omkring Ruslands internet og anvendes til at nedkæmpe grupper, som kritiserer regeringen.

De frygter samtidig, at det vil blive meget dyrt at føre planerne ud i livet og give statslige censorer meget store beføjelser.

Medlemmer af underhuset, Dumaen, godkendte det kontroversielle lovforslag med 320 stemmer for og 15 stemmer imod.

Det er meningen, at det skal træde i kraft den 1. november, når det formelt er blevet lov.

Det er en lov om digitalt slaveri og om indførelse af censur på internettet, siger Serguei Ivanov fra det nationalistiske Liberalt-Demokratiske parti.

Loven er kendt som "Den kinesiske Firewall".

De planlagte lovbestemmelser vil indebære, at der udvikles en teknologi, som skal overvåge internet-routing og styre den russiske internettrafik væk fra udenlandske servere - og dermed også hindre, at et fremmed land kunne lukke dem ned.

USA har beskyldt Rusland for indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

/ritzau/AFP