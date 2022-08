Ny måling viser dødt løb mellem blokkene i Sverige

12 dage før valget i Sverige ser der ud til at være dødt løb mellem blokkene i nabolandet.

Således viser en ny måling lørdag, at Socialdemokraternas blok står til 49,4 procent af stemmerne, mens de borgerlige står til 49 procent.

Målingen er udarbejdet af Svensk Väljaropinion og er et gennemsnit af flere målinger, som Kantar Sifo laver for Sveriges Radio Ekot hver måned.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

I målingen går Sverigedemokraterna frem med næsten tre procentpoint til 20,5 procent.

Samtidig går det konservative parti Moderaterna, som traditionelt set har været det ledende parti på den borgerlige side, tilbage fra 19,5 procent i juni til 17,7 procent i juli.

Socialdemokraterna tager et endnu større skridt tilbage og står nu til 29,6 procents opbakning mod 32,9 procent måneden før.

Derimod går Miljöpartiet frem og lander på 5,2 procent. Det er en fremgang på 1,8 procentpoint.

I den nye måling står Vänsterpartiet til 8,4 procent, Centerpartiet til 6,2 procent, Kristdemokraterna til 5,8 procent og Liberalerna til 5,1 procent.

Det vægtede gennemsnit omfatter målinger fra Novus, Kantar Sifo og Ipsos.

Sverige går til valg søndag den 11. september.

Valgkampen er for længst skudt i gang, og fredag beskyldte den svenske udenrigsminister, Ann Linde, Sverigedemokraterna for at opildne til vold.

- Det er frygteligt, at det had, som Sverigedemokraterna og andre højreekstreme kræfter har rettet mod Annie Lööf, har ført til dette, skrev den socialdemokratiske udenrigsminister på Twitter i en kommentar til en polarisering i Sverige.

Hun henviser til, at Centerpartiets partileder, Annie Lööf, ifølge statsanklagemyndigheden var målet for et attentat på et folkemøde i Almedalen i Visby på Gotland i sommer.

Lindes udtalelser har ført til stærke reaktioner hos Sverigedemokraterna.

Riksdagsmedlem Martin Kinnunen mener, at Linde og hendes partifæller i Socialdemokraterna er desperate.

- Det er fuldstændigt skamløst af udenrigsministeren at forsøge at score politiske point i valgkampen ved at forsøge at få oppositionen til at fremstå som mordere, skriver han på Twitter.

Statsminister Magdalena Andersson sagde fredag, at Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, har udtalt sig, som om han mener, at Annie Lööf selv har skylden for, at hun er blevet et mål.

/ritzau/