Ny medielov splitter Polens regering

Underhuset i Polens parlament godkendte onsdag aften en omstridt ny medielov, der strammer reglerne om udenlandsk ejerskab af polske medier.

Loven har skabt så meget ballade, at et af partierne i den polske koalitionsregering onsdag trak sig fra samarbejdet.

Modstandere af loven mener, at den er lavet for at kvæle tv-stationen TVN24, der er kritisk over for Polens regering.

Tusindvis af polakker har i de seneste dage protesteret mod loven, og den amerikanske regering er også bekymret.

Artiklen fortsætter under annoncen

TVN er ejet af det amerikanske medieselskab Discovery, og USA's udenrigsminister, Antony Blinken, siger, at den nye medielov er "dybt" foruroligende.

Loven "truer mediefriheden og kan undergrave Polens stærke investeringsklima", mener Blinken.

Discovery selv betegnede efter afstemningen lovforslaget som et "angreb på ytringsfriheden".

Pressefriheden i Polen har været under pres, siden det konservative parti Lov og Retfærdighed (PiS) i 2015 sikrede sig regeringsmagten.

I 2015 var Polen nummer 18 ud af 164 lande i det årlige indeks over graden af pressefrihed, som organisationen Journalister uden Grænser (RSF) laver.

Rangeringen var Polens hidtil højeste, men siden er det gået ned ad bakke. I år er Polen faldet til sin laveste placering nogensinde som nummer 64.

Det er lige over Bhutan og Elfenbenskysten og så langt nede på listen, at RSF betegner pressefriheden som "problematisk".

Kort tid efter valgsejren for seks år siden sikrede PiS gennem en lovændring sig direkte kontrol med TVP, der svarer til Danmarks Radio. Ledende medarbejdere blev fjernet og erstattet af personer udnævnt af regeringen.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Forud for onsdagens afstemning i parlamentet i Warszawa var der en hidsig debat, hvor tilhængere og modstandere af loven råbte og skændtes.

Også internt i regeringen har loven udløst strid.

Uenighederne var medvirkende til, at Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, tirsdag fyrede en af sine to vicepremierministre, Jaroslaw Gowin.

PiS mener, at den omstridte medielov er nødvendig for at forhindre, at lande som Rusland og Kina vil overtage polske radio- og tv-kanaler.

Gowin er modstander af medieloven og onsdag meddelte hans konservative parti, Porozumienie (Aftale), at det forlader koalitionsregeringen.

Lovforslaget sendes nu videre til behandling i det andet kammer i parlamentet, senatet.

Får forslaget flertal her, mangler kun den polske præsidents underskrift. Antony Blinken opfordrede onsdag præsidenten til ikke at skrive under, hvis det kommer så vidt.

/ritzau/