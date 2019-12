Ny offensiv har sendt 235.000 personer på flugt i Syrien

På to uger er næsten en kvart million personer blevet tvunget fra deres hjem i Idlib-regionen i Syrien.

Mere end 235.000 personer er blevet tvunget på flugt i Idlib-provinsen i det nordvestlige Syrien de seneste to uger - fra 12. december til 25. december.

Det meddeler FN's humanitære organisation, OCHA.

Årsagen er, at præsident Bashar al-Assads syriske regime med hjælp fra russiske styrker har optrappet antallet af angreb i provinsen. Idlib er den sidste store oprørsbastion i Syrien.

Ifølge OCHA betyder masseflugten, at den uroplagede region Maarat al-Numan er "næsten tom" for mennesker.

Journalister fra nyhedsbureauet AFP beretter ligeledes om, at mange mennesker har forladt området de seneste dage.

Syriske styrker, der støttes af Rusland, har siden midten af december stået bag en offensiv i Idlib. Det sker til trods for en våbenhvile indgået i august.

Det sker ligeledes, mens både Frankrig, Tyrkiet og FN kalder på en nedtrapning af offensiven i området.

Et stigende antal luftangreb er gået hånd i hånd med syriske styrkers fremmarch på landjorden. Ifølge nyhedsbureauet AFP kontrollerer Assads regime i dag 70 procent af Syrien.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, advarede søndag for knap en uge om, at det er kritisk, hvis antallet af flygtninge fortsætter med at stige.

- Hvis volden mod Idlibs befolkning ikke stopper, vil dette antal stige yderligere. I så fald vil Tyrkiet ikke bære en sådan migrantbyrde alene, sagde den tyrkiske præsident ifølge Reuters.

Det kan resultere i en ny flygtningekrise som i 2015, lød det fra Erdogan. Og det vil Tyrkiet ikke stå alene med.

- De negative konsekvenser af det pres på os er noget, alle europæiske nationer, især Grækenland, også vil mærke, sagde han.

Tyrkiets præsident har flere gange truet med at "åbne portene" og lade flygtninge rejse til Europa, hvis Tyrkiet ikke får mere hjælp.

/ritzau/AFP