Ny oliemelding fra Saudi-Arabien og Rusland sender prisen i vejret

To af verdens største olielande fortsætter med at holde produktionen lav.

Saudi-Arabien og Rusland forlænger tirsdag deres reduktioner i olieproduktionen, så de gælder året ud.

Oliepriser er steget markant i kølvandet på den nye udmelding.

Forlængelsen på yderligere tre måneder er et mere markant tiltag, end markedet havde forventet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den saudiarabiske oliereduktion er på en million tønder olie om dagen. Dermed producerer landet fortsat omkring ni millioner tønder om dagen. Reduktionen begyndte allerede i juli.

Ruslands eksportreduktion er på 300.000 tønder om dagen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Prisen på en tønde Brent-råolie er ifølge nyhedsbureauet Reuters for første gang siden 18. november over 90 dollar.

Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos selskabet Global Risk Management, der blandt andet hjælper klienter med at risikoafdække energipriser, venter yderligere prisstigninger.

Han forklarer, at kun en måneds forlængelse af reduktionen var ventet.

- Hvis Saudi-Arabien faktisk gør, som det siger, peger det i retning af, at vi får et markant træk på de globale olielagre de kommende måneder, skriver han i en markedskommentar.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det kan meget vel betyde, at olieprisen igen kan komme over 100 dollar per tønde.

Lohmann Rasmussen mener blandt andet, at reduktionen skyldes bekymring for, om Kinas økonomi er på vej ned i gear. Det kan mindske efterspørgslen og sende prisen nedad.

Tiltagene fra Saudi-Arabien og Rusland kommer i kølvandet på flere oliereduktioner hos OPEC+. Den består af Organisationen for Olieeksporterende Lande samt deres allierede, heriblandt Rusland.

OPEC+-reduktionerne fik USA til at beskylde Saudi-Arabien, som ofte samarbejder med USA sikkerhedspolitisk, for at hjælpe Rusland i krigen mod Ukraine.

Saudi-Arabien og Rusland er de største olieeksportører i verden.

/ritzau/