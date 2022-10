Ny politisk leder vil have verdens bedste hjerner til Hongkong

Der skal være fokus på at tiltrække internationale talenter og udvide Hongkongs arbejdsstyrke, siger områdets nye politiske leder, John Lee, onsdag.

Lee, som startede i embedet i juli, giver onsdag sin første politiske tale, hvor han blandt andet fremlægger sin plan for, hvordan han vil skærpe Hongkongs profil.

- Over de seneste to år er den lokale arbejdsstyrke skrumpet med cirka 140.000, siger han.

- Ud over aktivt at tage sig af og fastholde lokale talenter vil regeringen proaktivt gennemsøge verden for talent.

Hongkong er en del af Kina under princippet "ét land, to systemer". Området blev lovet demokrati og kapitalisme, da det blev overgivet fra Storbritannien til Kina i 1997.

Men øget indflydelse fra den kinesiske regering i Beijing fik i 2019 demonstranter til at gå på gaden i voldsomme demonstrationer, som ofte udviklede sig voldeligt.

Kina reagerede på demonstrationerne med en ny sikkerhedslov, som har fået massiv kritik fra FN. Strikse coronarestriktioner blev desuden fastholdt i området, længe efter at nærliggende økonomiske knudepunkter blev genåbnet.

Nu står byen til at slutte finansåret af i kraftig økonomisk tilbagegang.

Ifølge John Lee skal den økonomiske udvikling vendes ved at investere 30 milliarder hongkongdollar i tiltag, som skal tiltrække internationale forretningsdrivende. Det svarer til cirka 28,9 milliarder kroner.

Hongkong skal også indføre positiv særbehandling for "talenter fra øverste hylde", som henviser til personer, der tjener mindst 2,5 millioner hongkongdollar om året. Det svarer til cirka 2,4 millioner kroner.

Begrebet dækker desuden dimittender fra verdens 100 bedst rangerede universiteter med relevant erfaring.

/ritzau/AFP