Ny polsk lov skal sende genstridig topdommer på pension

Nuværende højesteretsdommer i Polen vil ikke tvinges på pension og henviser til forfatningen.

Polens præsident, Andrzej Duda, har torsdag aften underskrevet en lov, der vil gøre det lettere at udnævne en ny chefdommer for landets højesteret.

Det sker trods protester fra demonstranter og fra oppositionen.

Tidligere på måneden blev 22 dommere i højesteret tvunget på pension. Men højesterets præsident, Malgorzata Gersdorf, nægtede at gå. Hun henviste til, at hendes embedsperiode ifølge forfatningen først udløber i 2020.

Den højrenationale regering i Warszawa har reformeret højesteret i en sådan grad, at den er kommet under anklage fra EU for at tilsidesætte tredelingen af magten.

Altså at regeringen har alt for stor kontrol med højesteret og udnævnelsen af dommere.

/ritzau/Reuters