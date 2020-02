Ny regering skal afslutte måneders politisk uro i Tunesien

Parlamentet i Tunesien har godkendt en ny regering bestående af partier, der står langt fra hinanden politisk.

Tunesien har fået en ny koalitionsregering, efter at landet siden oktober har været lammet af politisk kaos.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til torsdag dansk tid.

Tunesien holdt i oktober præsidentvalg, hvor den konservative, politiske outsider Kais Saied vandt en jordskredssejr.

Men trods den store sejr har det ikke været en let start for den nye præsident. Det skyldes blandt andet udfaldet af det parlamentsvalg, som også blev afholdt i Tunesien i oktober.

Her vandt det moderate islamiske parti Ennahdha flest sæder i landets 217-sæder store parlament.

Siden slutningen af januar har den fungerende premierminister Elyes Fakhfakh, der er blevet udpeget af præsident Saied, forsøgt at danne en regering.

Men Ennahdha har indtil nu sat en kæp i hjulet for premierministerens bestræbelser og truet med at få ham afsat.

Natten til torsdag har der dog været et gennembrud i regeringsdannelsen.

Her har Fakhfakhs seneste forslag til en regeringskoalition fået opbakning af et flertal i parlamentet.

129 stemte for, mens 77 stemte imod efter en debat, som startede onsdag og varede mere end 14 timer. Også Ennahdhas medlemmer endte med at stemme for.

Regeringen vil formelt blive indsat torsdag i præsidentpaladset, oplyser præsidentens kontor.

Fakhfakh vil blive den ottende premierminister i Tunesien siden revolutionen i 2011, hvor præsident Zine El Abidine Ben Ali blev afsat.

Selv om der nu er enighed om en regering i Tunesien, vil de politiske problemer fortsat kunne præge landet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

For koalitionsregeringen er sammensat af partier fra hele det politiske spektrum, hvoraf flere er indbyrdes uenige om centrale politiske emner.

Derudover står regeringen over for en enorm opgave med at rette op på Tunesiens økonomi.

Landet har i flere år været præget af lav vækst, høj arbejdsløshed, stor gæld, høj inflation og en svækket offentlig sektor.

/ritzau/