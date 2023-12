Ny regering vil nedskrive argentinsk valuta med over 50 procent

Argentina vil devaluere landets valuta, pesoen, med over 50 procent i forhold til den amerikanske dollar.

Det siger landets nye økonomiminister, Luis Caputo, tirsdag lokal tid.

Det er et forsøg på at levere "chokterapi" til den argentinske økonomi, som befinder sig i den værste krise i årtier.

At devaluere en valuta betyder at nedskrive værdien af den over for andre landes valutaer.

- Målet er simpelthen at undgå en katastrofe og få økonomien tilbage på sporet, siger Luis Caputo i en videooptagelse.

Argentina har i øjeblikket en inflation, der nærmer sig 150 procent, mens omkring 40 procent af befolkningen lever i fattigdom.

Siden 2019 er pesoens værdi blevet holdt kunstigt oppe, hvilket har skabt en kløft mellem den officielle valutakurs på 366 per dollar og parallelle kurser helt op til 1000 per dollar.

Søndag blev den højreorienterede Javier Milei taget i ed som Argentinas præsident. Han har lovet markante økonomiske tiltag.

- Vi har brug for en finanspolitisk tilpasning, der rammer staten og ikke den private sektor, sagde han ved indsættelsen.

Ud over at devaluere pesoen præsenterer Luis Caputo også en række andre tiltag tirsdag. Blandt andet vil der blive skåret i energitilskud og annulleret udbud af offentlige arbejdspladser.

/ritzau/Reuters