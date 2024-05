Ny rolle kan give afsat minister stor magt og tæt bånd til Putin

Det er en ganske magtfuld stilling, som Ruslands hidtidige forsvarsminister, Sergej Sjojgu, står til at overtage som led i en rokade fra præsident Vladimir Putins hånd.

Det siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

Søndag har det russiske præsidentkontor oplyst, at Putin vil give Sjojgu en ny rolle.

Efter 12 år som forsvarsminister skal han nu være leder - også ofte omtalt som sekretær - for det russiske sikkerhedsråd.

- Det er en rolle, hvor han skal koordinere en masse og kan trække i mange tråde, så det er en meget magtfuld stilling, siger Flemming Splidsboel, der blandt andet forsker i russisk politik.

Når sikkerhedsrådet mødes, er det blandt andet topministre, ledere af efterretningstjenesterne og repræsentanter for det russiske parlament, der sidder ved bordet.

Sjojgu vil altså få en stor berøringsflade.

- Men hvor meget indflydelse han i praksis vil få, handler også meget om forholdet til Putin.

- Sikkerhedsrådets sekretær har ikke særligt mange beføjelser. Men hvis sekretæren er tæt på Putin, kan det være en person, som han rådfører sig med. Sjojgu har en ret direkte forbindelse til Putin, så han kan godt gå hen og få meget magt i den stilling, siger Flemming Splidsboel.

Selv om Sjojgu i sin nye stilling kan få meget magt, er det dog seniorforskerens umiddelbare vurdering, at der er tale om en degradering af den erfarne politiker.

I en tid, hvor Rusland fører krig i Ukraine, er posten som forsvarsminister nemlig en af de mest centrale i regeringen.

- Når man vælger at skifte ud på den post midt i en krig, så er det svært at finde en anden post til ham, hvor det vil indikere noget andet, end at han har fejlet, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Den afsatte forsvarsminister vil blive erstattet af Andrej Belousov.

Han er i dag førstevicepremierminister.

I modsætning til Sjojgu vil han fungere som en civil - og ikke militær - forsvarsminister.

