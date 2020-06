Ny sikkerhedslov svækker Hongkongs demokratiske opstand

Protester fortsætter i Hongkong, men med færre deltagere, efter at Kina har bebudet ny sikkerhedslovgivning.

I Hongkong falder støtten nu til de prodemokratiske demonstrationer.

Det viser en meningsundersøgelse foretaget for Reuters på et tidspunkt, hvor det internationale finanscentrum afventer indførelse af en ny sikkerhedslov, der er udarbejdet af Kinas kommunistparti i Beijing.

Protesterne i Hongkong begyndte at eskalere i juni for et år siden, da de lokale politiske ledere ville indføre en lov, som ville tillade udlevering af mistænkte lovovertrædere til Kina.

Protesterne kom gradvist til at dreje sig om mere brede krav om mere demokrati, og det kom til mange slagsmål mellem aktivister og politi.

Protesterne er fortsat, men med langt færre deltagere, efter at Kina har bebudet indførelse af en omfattende ny sikkerhedslovgivning.

Det er blevet stærkt kritiseret i Vesten, og både USA, EU og Storbritannien har reageret med kraftige advarsler om, at Kina er ved at undergrave internationale aftaler om den tidligere britiske kronkoloni.

Meningsundersøgelsen, som er foretaget for Reuters af Hongkongs Offentlige Opinion Research Institut i sidste uge, viser, at et flertal er imod sikkerhedsloven fra Kina.

Men målingen viser også, at støtten til protestbevægelsen er faldet til 51 procent fra 58 procent i marts. Modstanden mod demokratibevægelsen er i perioden steget fra 28 procent til 34 procent.

- Der kan være psykologiske grunde til denne udvikling, fordi Hongkongs befolkning mener, at Kina nu er slået ind på en langt hårdere kurs.

Det siger Ming Sing, som er professor i sociale studier ved Hongkongs Universitet for Videnskab og Teknologi.

- Hvis man bliver ved med at insistere på kravene, kan det give problemer, siger han.

Der er også klare tegn på, at demonstrationerne har langt færre deltagere end tidligere. I de seneste uger har der kun været nogle hundrede, som har deltaget, og demonstrationerne er blevet afsluttet hurtigt.

Prodemokratiske grupper og fagforeninger og en studentergruppe var i sidste uge ude af stand til at vinde støtte til strejker mod sikkerhedslovene.

/ritzau/Reuters