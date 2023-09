Ny skibsladning på 17.600 ton ukrainsk hvede når Tyrkiet

Endnu en skibsladning bestående af ukrainsk hvede er søndag nået Tyrkiet via Sortehavet.

Det viser maritime overvågningssider.

Forsendelsen er nået i sikkert farvand trods russiske trusler om at angribe skibe, der bevæger sig fra Ukraine.

Skibet forlod havnen i Tjornomorsk fredag med 17.600 ton hvede om bord i retning mod Egypten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu sejler skibet videre mod strædet Dardanellerne for at nå Middelhavet.

Ukraine tester i øjeblikket en ny sørute, som går udenom internationalt farvand igennem Bulgarien og Rumæniens økonomiske zoner.

Sidstnævnte lande er begge medlemmer af Nato, hvis musketered, der garanterer hjælp fra hele forsvarsalliancen i tilfælde af et angreb, anses som en afskrækker for Rusland.

Rusland undgik i juli at forlænge den kornaftale, der hidtil havde sikret eksporten af ukrainske landbrugsvarer trods den igangværende krig.

Efterfølgende har Ukraine benyttet sig af visse såkaldte "solidaritetsveje" igennem Europa for at fragte eksempelvis korn.

Visse lande har dog siden indført forbud mod salget af landbrugsprodukter fra Ukraine på deres hjemmemarkeder af frygt for at undergrave deres eget landbrug.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et andet skib med 3000 ton hvede om bord forlod havnen i Tjornomorsk tirsdag og nåede Tyrkiets hovedstad, Istanbul, torsdag.

Både Rusland og Ukraine er store landbrugsmagter, der spiller en vigtig rolle i den globale fødevaresikkerhed.

Men Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har destabiliseret globale forsyninger og markeder.

På det seneste har Ukraine forsøgt at underminere russiske styrkers kontrol med Sortehavet i angreb mod halvøen Krim, som Rusland har annekteret siden 2014.

Særligt havnebyen Sevastopol har været udsat for adskillige drone- og missilangreb. I disse hævder Ukraine at have ødelagt flere russiske krigsskib.

/ritzau/AFP