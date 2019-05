Ny stor aftale skal holde plastik ude af verdenshavene

En tilføjelse til Basel-konventionen betyder, at lande får mere ansvar for det plastikaffald, de eksporterer.

Næsten alle verdens lande er fredag aften blevet enige om en ny stor aftale, der blandt andet skal sørge for, at plastikaffald ikke ender i verdens have.

Det oplyser FN.

Landene er blevet enige om en tilføjelse til Basel-konventionen, så global handel med plastik bliver mere gennemsigtigt og bedre reguleret.

Landene får også mere ansvar for det plastikaffald, de eksporterer.

Basel-konventionen trådte i kraft i 1992. Det er en international aftale, der fastsætter regler for farligt affalds bevægelse over landegrænser. I alt 187 lande har underskrevet konventionen. Blandt de få, der ikke har, er USA.

Amerikanerne havde derfor heller ikke stemmeret ved vedtagelsen af aftalen.

Fredagens aftale blev indgået efter næsten to ugers diskussioner. Omkring 1400 repræsentanter fra verdens lande har deltaget.

Rolph Payet fra FN's miljøprogram kalder aftalen "historisk".

- Det sender et rigtig stærkt politisk signal til resten af verden - til den private sektor og til forbrugerne - om at vi bliver nødt til at gøre noget.

- Landene har besluttet at gøre noget, og det kommer til at vise sig i reel handling på jorden, lyder det fra Rolph Payet.

Aftalen betyder, at lande fremover skal have godkendelse fra de lande, som de eksporterer svært genanvendeligt plastik til. Det skriver The Guardian.

Det er ikke tilfældet, som det ser ud i dag.

Det har ført til, at eksempelvis store mængder plastikaffald fra USA er endt i fattige asiatiske lande, hvor det blandt andet hober sig op i havene.

/ritzau/AP