Ny svensk by evakueres: Skovbrande dækker kæmpe område

Svenske skovbrande dækker over 20.000 hektar. Torsdag bliver byen Finneby i Ljusdal Kommune også evakueret.

Endnu en svensk by bliver torsdag evakueret på grund af skovbrande, der hærger mange steder i Sverige.

Senest klokken 18 torsdag aften skal beboerne i byen Finneby i Ljusdal Kommune om at forlade deres huse.

Natten til torsdag blev flere andre byer i områderne Jämtland og Gävleborg nord for Stockholm evakueret.

Ifølge SVT Nyheter dækker skovbrandene nu over et kæmpe areal på samlet 20.000 hektar.

Det betyder, at sommerens skovbrande er større end en brand, som i 2014 ødelagde 14.000 hektar skov i Västmanland ved Stockholm.

Der er forskellige brande over hele Sverige. Der er flest i det nordlige og det centrale Sverige. De tre største er i Gävleborg, Jämtland og Dalarna.

I alt er der 35 naturbrande torsdag eftermiddag ifølge SOS Alarm.

Torsdag morgen lød beredskabets vurdering, at den mest kritiske brand raserer i Ljusdal Kommune. Derfor er to brandslukningsfly her for at kæmpe mod flammerne.

- Som det ser ud nu, er fokus på Ljusdal for begge fly, siger Mikael Westerlund, talsmand for det svenske beredskab.

Det svenske beredskab får hjælp fra udlandet. Blandt andet er flere danske brandmænd sendt til de svenske skove for at hjælpe til.

