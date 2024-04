Ny svensk lov skal gøre det nemmere at få juridisk kønsskifte

Riksdagen i Sverige har onsdag vedtaget en lov, der skal gøre det lettere at få juridisk kønsskifte.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

De nye regler indebærer, at skiftet ikke kræver, at man har fået konstateret kønsdysfori. Til gengæld bliver det tilstrækkeligt at have en omsorgskontakt forud for kønsskiftet.

Derudover sænker aldersgrænsen fra 18 til 16 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kønsdysfori er en betegnelse for ubehaget ved, at ens egen kønsidentitet ikke stemmer overens med det køn, man er blevet tildelt ved fødslen.

Et juridisk kønsskifte betyder, at man får et nyt CPR-nummer, så det passer til det køn, man skifter til.

I Danmark skal man være fyldt 18 år for at kunne skifte CPR-nummer.

/ritzau/