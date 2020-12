Ny svensk pandemilov vil give regering nye beføjelser

Lovpakke skal give regeringen udvidede redskaber til blandt andet lukning af butikker, centre og virksomheder.

Hvis en ny pandemilov bliver vedtaget i Sverige, vil det være regeringen, som træffer beslutninger om coronatiltag, der gælder for blandt andet butikker, butikscentre, stormagasiner og varehuse.

Det siger den svenske erhvervsminister, Ibrahim Baylan.

Det gælder bestemte typer af steder, hvor der er stor risiko for smittespredning, tilføjer han.

- Der er tale om en rammelov, hvor Riksdagen giver regeringen beføjelser til at beslutte bindende restriktioner, som skal forhindre smittespredning, siger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen holdt mandag pressemøde om den nye lovpakke.

Den planlagte pandemilov vil blive behandlet i Riksdagen i næste uge. Hvis den vedtages, træder den i kraft 10. januar. Det er fem dage før den dato, regeringen tidligere har meldt ud.

Loven skal give regeringen udvidede redskaber og beføjelser til eksempelvis at hindre smittespredning. Det kan ske ved lukning af virksomheder, butikscentre og kollektiv trafik.

Loven indebærer, at der kan gives bøder til personer, som ikke overholder de tiltag, der indføres.

Lovforslagene har været til høring hos over hundrede instanser, kommuner og organisationer. Der er udbredt forståelse for, at det kan blive nødvendigt at stramme restriktionerne.

Statsminister Stefan Löfvens juletale handlede næsten udelukkende om coronapandemien. Han takkede svenskerne for året, som er gået. Han lovede også et andet, mere robust og trygt Sverige efter pandemien.

/ritzau/TT