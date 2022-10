Ny svensk regering vil investere i mere atomkraft

Der skal bygges nye atomreaktorer i Sverige, fremgår det af den kommende regerings planer for klima og energi.

Sverige skal fremover investere mere i atomkraft.

Sådan lyder i hvert fald ambitionen fra den nye svenske regering, som fredag formiddag blev præsenteret på et pressemøde.

Ebba Busch, der står i spidsen for et af regeringspartierne, Kristdemokraterna, siger, at der efter planen skal bygges flere atomreaktorer.

- Sverige skal klare klimaomstillingen. Vi skal opfylde vores del af Parisaftalen, men uden at smadre økonomien i svenske selskaber og familier.

- Vejen dertil går gennem atomkraft, siger Ebba Busch.

Sveriges nye regering vil blive ledet af Moderaternas Ulf Kristersson. Foruden Moderaterna og Kristdemokraterna er Liberalerna med i regeringen.

Partierne ønsker, at Sverige skal skifte kurs fra at sigte mod 100 procent "vedvarende energi" til at sigte mod 100 procent "fossilfri energi". Det fremgår af de tre partiers fælles regeringsgrundlag.

Energiselskabet Vattenfall skal stå for at planlægge bygningen af nye atomreaktorer ved blandt andet Ringhals-atomkraftværket.

En række regler for driften af atomkraftværker skal desuden lempes, så det fremover bliver lettere at drive dem, fremgår det af grundlaget.

I grundlaget præsenteres også en række øvrige tiltag.

Blandt andet skal loven strammes, så flere bandekriminelle kan blive udvist fra landet. Der skal også gives dobbeltstraf for banderelateret kriminalitet, og en regel om strafreduktion for unge skal ændres.

Den kriminelle lavalder er ofte blevet diskuteret i Sverige. Diskussionen var aktuel i august i forbindelse med et skuddrab i et shoppingcenter i Malmø.

En 15-årig har erkendt at stå bag drabet. På grund af sin lave alder står han til maksimalt fire års fængsel i en lukket institution for unge kriminelle.

/ritzau/