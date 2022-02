Ny teknologi gør lammede i stand til at gå og svømme igen

Lammede kan få bevægelsen igen, blot timer efter at et særligt implantat er indopereret, viser nyt studie.

En banebrydende ny teknologi har givet bevægeligheden tilbage hos tre patienter, som var lammet fra benene og nedefter.

Det viser et nyt studie, som mandag er blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature Medicine.

Teknologien kan genskabe bevægelsen hos lammede, bare timer efter at et særligt implantat er blevet indopereret.

De tre mænd i studiet er blevet i stand til at stå, gå, svømme og cykle igen.

Med andre ord kan teknologien potentielt være en gamechanger for personer, som er blevet lamme.

En af personerne i undersøgelsen er italieneren Michel Roccati. I 2017 var han i en motorcykelulykke, der efterlod den nedre halvdel af hans krop lammet.

I 2020 kunne han igen selv gå.

- Det var en meget følelsesladet oplevelse, siger han.

Teknologien fungerer ved, at patienterne får indopereret et særligt implantat i rygmarven.

Det sender elektriske signaler til musklerne i for eksempel benene og efterligner derved hjernens handlinger. På den måde får teknologien bevægelsen tilbage i den ellers lammede krop.

I teorien virker den, få timer efter at implantatet er på plads. Men det har krævet uger eller måneder for patienterne at lære at bruge den optimalt.

Alle tre patienter var i stand til selv at tage små skridt, kort tid efter at det seks centimeter lange implantatet var på plads.

De små skridt var dog med stort besvær, krævede støtte fra barrer og betydelig styrke i overkroppen.

Til gengæld efterlod operationen ikke patienterne synderligt svækkede. De var således i stand til at begynde genoptræningen nærmest straks efter indgrebet.

Michel Roccati kunne gå igen selv efter fire måneder. Han støtter sig i dag til rollator for at holde balancen. Han er i stand til at stå op i to timer og kan gå næsten en kilometer uden pause.

Det bliver beskrevet, at italieneren nu kan stå op og få en drink ved et bord og tage et bad stående. Han og andre i studiet kan også gå op af trapper og svømme.

De tre mænd i studiet var alle blevet lammet mindst et år før operationen. Forskerne bag formoder, at indgrebet kan have endnu bedre effekt, hvis det finder sted kortere tid efter en ulykke.

Idéen til implantatet stammer fra lignende teknologi, der er blevet brugt til at mindske smerte.

Forskerne ser også andre nyttige funktioner ved teknologien. De forventer snart at offentliggøre et studie om, hvordan den kan bruges hos personer, som lider af Parkinsons sygdom.

Det er en neurologisk sygdom, som blandt andet kan medføre rystelser og problemer med at bevæge sig.

Forskerne oplyser, at der stadig mangler en god del arbejde med teknologien, før den kan udbredes til behandling uden for kliniske studier.

- Vi tror, at der er en lys fremtid for neurologisk stimulationsteknologi.

- Vi gør det, så hurtigt vi kan, siger forskningsleder Gregoire Courtine.

/ritzau/AFP