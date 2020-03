Ny tilstrømning får Grækenland til at opføre to flygtningelejre

Grækenland vil lave nye flygtningelejre efter ny tilstrømning over den græsk-tyrkiske grænse.

Den græske regering vil bygge to flygtningelejre, efter at Tyrkiet har åbnet for tilstrømningen af migranter over grænsen til Grækenland.

Det oplyser den græske migrationsminister, Notis Mitarachi, ifølge nyhedsbureauet AFP til en græsk tv-station, Skai TV.

- Vi vil gerne bygge to lukkede centre i Serres (nordøstlig region i Grækenland. red.) og Athen-området, siger han ifølge AFP.

- Vi har brug for opbakning fra lokalsamfundene. Vi kan ikke efterlade disse mennesker ude på øerne.

Ifølge AFP er 1700 migranter i den seneste uge ankommet fra Tyrkiet til Lesbos og fire andre øer i Det Ægæiske Hav. Her bor i forvejen 38.000 i flygtningelejre på øerne.

Det er de personer, som Mitarachi vil have indlogeret i midlertidige lejre andre steder i landet.

Både på Lesbos og i Serres er de nytilkomne en betændt sag. På Lesbos har utilfredse lokalbeboere ifølge AFP protesteret, blokeret veje og angrebet biler med nødhjælpspersonale samt journalister.

Også i en by i Serres-regionen, hvor der går rygter om, at et nyt center skal ligge, har der været protester ifølge AFP.

