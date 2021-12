Ny tysk forbundskansler bekræfter fransk-tysk akse

Den nye tyske forbundskansler, Olaf Scholz, var fredag i Paris på sit første officielle besøg som regeringschef.

Over for præsident Emmanuel Macron betonede Scholz, at Tyskland sammen med Frankrig vil skabe et stærkt Europa.

Både Macron og Scholz er proeuropæiske centrumpolitikere, og de udgør nu den nye tandem i den såkaldte fransk-tyske akse.

Macron, der tiltalte Scholz som "kære Olaf" og sagde "du" til ham, understregede i sin velkomsttale, at han ser de to stor EU-landes holdninger tilpasser sig hinanden.

- Tyskland og Frankrig er drevet af et ønske om samarbejde og en stærk tro og overbevisning omkring Europa.

Scholz havde som en selvfølge valgt Paris som sit første officielle udlandsbesøg.

- Det, som er vigtigt, er, at vi arbejder sammen, sagde han og tilføjede:

- Vækst og solide finanser er ikke en selvmodsigelse. Man kan have begge dele samtidigt.

Klima og den spændte situation i forholdet til Rusland omkring Ukraine danner bagtæppet for Scholz' debut på den europæiske scene. Dertil kommer Europas håndtering af pandemien og et voksende krav om boykot af vinter-OL i Kina.

Det traditionelle fransk-tyske samarbejde blev understreget klart ved, at Scholz besøgte Paris, før han fredag eftermiddag rejste videre til Bruxelles for at mødes med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, EU's præsident Charles Michel, og Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg.

- EU ønsker, at Rusland nedtrapper spændingerne omkring Ukraine, som er blevet optrappet med mobiliseringen af soldater ved den ukrainske grænse.

- EU er parat til at optrappe sanktioner mod Rusland, hvis landet skulle komme på at invadere Ukraine, sagde Ursula von der Leyen med den nye tyske forbundskansler ved sin side.

- Vi ønsker gode relationer med Rusland, men det afhænger først og fremmest af, hvordan Rusland opfører sig. Rusland indtager en truende holdning over for dets naboer, og dette undergraver den europæiske sikkerhed, sagde hun.

Scholz sagde, at den nye tyske regering har en klar europæisk dagsorden med fokus på industriel modernisering og bekæmpelse af klimaforandringer.

/ritzau/AFP