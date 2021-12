Ny tysk regering består af otte mænd og otte kvinder

Den nye tyske forbundskansler, socialdemokraten Olaf Scholz, har sammensat forbundsrepublikkens første kønsafbalancerede regering med kvinder på en række tunge ministerposter.

- Lighed mellem kønnene er vigtigst for mig, og der vil derfor være 16 ministre i den nye forbundsregering - otte mænd og otte kvinder, siger Scholz, der betegner sig selv som "feminist".

Christian Lindner, formand for De Frie Demokrater (FDP, overtaget finansministeriet efter Scholz. Den 42-årige Lindner er kendt for skarpe jakkesæt og en lige så skarp tunge.

Miljøpartiet De Grønne, som har to partiledere (en mand og en kvinde) får udenrigsministerposten. Det bliver partiets Annalena Baerbock, som bliver ny tysk udenrigsminister. Den 40-årige tidligere trampolinspringer er Tysklands første kvinde på posten.

Miljøpartiets anden leder, den 52-årige Robert Habeck, der er fra Slesvig-Holsten og taler dansk, bliver vicekansler. Den 52-årige filosof og forfatter bliver også minister for klima, økonomi, digital transformation og energi.

Som sundhedsminister har Scholz valgt den åbenmundede pandemiekspert Karl Lauterbach. Han har agiteret for obligatoriske vaccinationer og mere strenge restriktioner over for uvaccinerede. Han har talt for, at alle barer og klubber lukkes indtil den fjerde smittebølge er ovre.

Socialdemokraterne i SPD får forsvarsministerposten, som partiets afgående justitsminister Christine Lambrecht overtager.

SPD's Nancy Faeser, som i dag er medlemmer af Hessens regionale parlament eller landdag, bliver Tysklands første kvindelige indenrigsminister. Hun har som erklæret mål at sætte hårdt ind over for højreekstremisme, som hun kalder "den største trussel" for landet.

/ritzau/DPA