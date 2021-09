Nyankomne Pfizer-vacciner skal hjælpe Australien ud af krise

Næsten en halv million doser af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech ankom natten til mandag lokal tid til Australien fra Storbritannien.

Det oplyser australske myndigheder mandag.

Leveringen er den første del af et større parti vaccinedoser, som Australien har sikret sig i en byttehandel med briterne.

De ekstra doser skal bruges til at sætte mere skub i Australiens vaccineprogram, efter at landet er blevet ramt af sit hidtil største coronaudbrud.

Udbruddet har ført til, at Australiens største byer, Sydney og Melbourne, samt landets hovedstad, Canberra, er blevet lukket ned.

Det betyder, at over halvdelen af Australiens 25 millioner indbyggere i øjeblikket lever under særdeles hårde restriktioner.

Den føderale regering har lovet, at borgerne kan forvente mere frihed, når 70-80 procent af alle over 16 år er blevet vaccineret.

Derfor indgik regeringen i sidste uge en bytteaftale med Storbritannien og Singapore, der sikrede landet cirka 4,5 millioner vacciner fra Pfizer og BioNTech.

- Der kommer endnu et sæt fly (med vacciner, red.) i løbet af de næste par dage. Vi kommer stort set til at få leveret en million vacciner om ugen de næste fire uger, siger John Frewen, der leder Australiens vaccineprogram.

Som en del af byttehandlen skal Australien levere et lignende antal vacciner til Storbritannien og Singapore på et senere tidspunkt.

Godt 38 procent af Australiens befolkning er færdigvaccinerede. Tallet ventes at nå 70 procent i november.

Delstaten Victoria, der inkluderer millionbyen Melbourne, registrerede mandag den højeste daglige smittestigning i år med 246 tilfælde.

Samtidig har den mest folkerige delstat, New South Wales, de seneste dage registreret omkring 1600 smittede i døgnet. Det er højere end på noget andet tidspunkt under pandemien.

Trods det seneste udbrud er Australien sluppet relativt nådigt igennem pandemien i forhold til andre lande. I alt har landet med 25 millioner indbyggere registreret 61.600 smittede og 1039 dødsfald under pandemien.

/ritzau/Reuters