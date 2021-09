Nye anholdelser: Demokratibevægelsen i Hongkong synger på sidste vers

Så faldt hammeren hårdt og ubønhørligt ned over en af Hongkongs ældste demokratibevægelser, der hvert år siden 1990 har arrangeret mindehøjtidelighed for ofrene for massakren omkring Den Himmelske Freds Plads i Beijing året forinden. Og netop en organisation som Hong Kong Alliance, der fastholder at mindes en uhyre sort plet på det kinesiske kommunistpartis historie, har længe været en torn i øjet på lederne i Beijing. Derfor har The Alliance, som den kaldes i daglig tale, også længe været i de lokale myndigheders søgelys, og med indførelsen af den nationale sikkerhedslov sidste år var det blot et spørgsmål om tid, inden politiet slog til.