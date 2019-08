Nye computerprogrammer skal beskytte USA's valgkamp

Kamp mod ransomware-angreb i cyberspace ledsages af strategisk sikkerhedsplan for præsidentvalgkamp næste år.

USA's regering har planer om snart at lancere et ny computerprogram, som skal beskytte databaser og datasystemer i forbindelse med registrering af vælgere forud for præsidentvalgkampen i 2020.

Russiske hackere kom til at sætte præg på den amerikanske valgkamp i 2016. Det er frygten for udenlandsk indblanding, som er baggrunden for udviklingen af de nye programmer.

Efterretningstjenester oplyser, at udenlandske hackere i 2020 ikke kun er en trussel mod databaser, men også vil kunne manipulere eller ødelægge data.

- Vi vurderer, at der er en stor risiko mod disse systemer, som ofte bruges ved vurderingen af vælgere, når de skal registreres som vælgere, siger en amerikansk embedsmand.

Sikkerhedsorganet Cisa er underlagt indenrigsministeriet. Det frygter, at hackere vil bruge ransomware - en type virus, som kan bruges til at afpresse personer ved at blokere deres computersystemer.

- Vi har for nylig set eksempler på dette hos delstatsregeringer, siger Christopher Krebs, som er Cisas direktør.

- Derfor arbejder vi tæt sammen med valgtilforordnede og deres partnere for at beskytte deres databaser mod potentielle ransomware-angreb, siger han.

Bestræbelserne på at forhindre ransomware-angreb i cyberspace ledsages af andre initiativer, hvor der tages bestik af, hvilke andre områder, som kan blive mål for digitale angreb under valgkampen op til valget i november næste år.

FBI siger i en erklæring, at myndighederne må begrænse adgangen til informationer om valgsystemer og administrative processer.

I de seneste par år har kriminelle i cyberspace og store hackergrupper på vegne af nationalstater brugt ransomware til at skabe kaos og til at afpresse ofre.

