Nye coronarestriktioner lægger dæmper på svensk natteliv

Hvis man i Sverige skal nå en sidste omgang på barer og restauranter, skal det fremover ske inden klokken 23.00.

Mandag meddeler den svenske statsminister, Magdalene Anderson, nemlig, at der indføres nye restriktioner.

Restriktionerne betyder blandt andet, at restauranter og barer skal lukke klokken 23.00. De indføres i hele Sverige fra 14. januar.

Samtidig skal alle, der har mulighed for det, arbejde hjemmefra.

- Vi befinder os i en situation med rekordstor smittespredning. Belastningen på sundhedssektoren er stor, sagde Anderson på et pressemøde om pandemien mandag formiddag.

Hun pointerede, at udbredelsen af smitte må bringes ned.

Statsministeren sagde også, at regeringen er klar over, at de seneste to år har været hårde for alle i Sverige.

Regeringen vil desuden udsende et alment råd om, at voksne personer skal begrænse deres sociale kontakter.

/ritzau/TT