Nye EU-sanktioner: Løkke undrer sig over stor bilimport i Kasakhstan

Kasakhstan er ikke i toppen på listen over de rigeste lande i verden. Alligevel er landet begyndt at importere markant flere dyre biler fra Europa, efter at EU har sanktioneret varer til Rusland.

Snart vil EU dog være klar med en 11. sanktionspakke, som skal dæmme op for mulig eksport af sanktionerede varer til Rusland. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) efter et ministermøde i Bruxelles mandag.

- Der arbejdes intenst på at lave en 11. sanktionspakke. Den danske position er, at vi støtter de hårdest mulige sanktioner, og jeg er fortrøstningsfuld, i forhold til at det falder på plads, siger Lars Løkke Rasmussen.

EU-landene har i de ti eksisterende sanktionspakker forsøgt at forhindre Rusland i at importere blandt andet vigtige komponenter til droner og andet militærudstyr.

I Bruxelles er der dog bekymring for, at Rusland via tredjelande alligevel importerer de ellers sanktionerede varer. Det kan i teorien ske ved, at selskaber i et tredjeland køber varer, som man så efterfølgende sælger videre til Rusland.

- Der er fokus på at undgå omgåelse af sanktionerne. For vi kan se nogle lidt underlige handelstal, hvor man pludselig i Kasakhstan begynder at købe en masse europæiske biler, man ikke har købt før.

- Hvis man kigger på tallene, så kan man se, at der foregår et eller andet. Der skal vi være sikre på, at vores sanktionsregime er så effektivt som muligt, siger Lars Løkke Rasmussen.

I diplomatiske kredse håber man, at sanktionspakken kan komme på plads i løbet af maj. Men ligesom ved tidligere forhandlinger trækker Ungarn i bremsen.

- Vi skal træffe beslutningen med konsensus. Derfor er det lige nu det langsomste skib i konvojen, der sætter tempoet. Det skal ikke skygge for, at vi nok skal få lavet en stærk 11. sanktionspakke. Det blev bare ikke i dag, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han åbnede i sidste uge på regeringens vegne for, at der skal kunne træffes afgørelser om EU's udenrigspolitik med kvalificeret flertal. Det vil kunne forhindre situationer, hvor eksempelvis lande som Ungarn forhaler forhandlingerne om nye sanktioner.

Mandag havde Løkke lejlighed til at diskutere det med en gruppe af lande, inklusiv Tyskland, som ønsker at gå samme vej.

Det er dog ikke kun Ungarn og enstemmigheden, der er en udfordring for den 11. sanktionspakke. Også juraen driller.

Et udestående er, om sanktionerne skal ramme virksomheder i tredjelande - eller landene selv - hvis der opdages omgåelse af sanktioner. Spørgsmålet er særligt komplekst, fordi sanktionspakken ikke er målrettet EU-lande eller virksomheder i EU, men berører handlinger uden for EU og Rusland.

- Det er klart, at det eksterritoriale ikke er helt problemfrit, hverken juridisk eller historisk. Vi har haft europæiske virksomheder, der blev ramt af det, da USA gjorde noget tilsvarende i forhold til Iran. Derfor skal vi tænke os godt om, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/