Nye EU-standarder skal sætte skub i genbrug af vand

EU-landenes miljøministre er enige om en fælles tilgang til at genbruge spildevand på landbrugets marker.

For at sikre landmænd i EU-lande mod vandmangel og tørke har EU-landenes miljøministre onsdag vedtaget en fælles tilgang til, hvordan man skal regulere genbrug af vand.

Ministrene er blandt andet blevet enige om en række minimumsstandarder for genbrugt vands kvalitet, alt efter om det skal bruges på marker med dyrefoder eller spiseklare grøntsager.

Eksempelvis skal vandet ugentligt tjekkes for skadelige bakterier som E. coli ifølge miljøministrene.

Ioana Denes, Rumæniens minister for vand og skov, er tilfreds med resultatet af dagens møde.

- Det giver mening at lave harmoniserede minimumstandarder for det genbrugte vands kvalitet og for overvågning og kontrol, så vores landmænd kan bruge vandet, siger Denes.

Han har stået i spidsen for ministermødet i Luxembourg, da Rumænien har formandskabet i EU-Rådet frem til 1. juli, hvor Finland tager over.

Flere sydeuropæiske lande - blandt andet Spanien og Grækenland - har i forvejen systemer sat op, hvor spildevand fra byområder bliver brugt til at vande marker med alt fra dyrefoder til grøntsager.

- Vi kan med fordel tage ved lære af erfaringerne fra de medlemslande, der med stor succes har genbrugt vand i årtier, siger Ioan Denes.

Udsigten til hyppigere tørker er dog den samme i de meste af EU grundet klimaforandringer. Danske landmænd tabte 4,1 milliarder kroner i tørken sidste år i forhold til en normal sommer.

Der er behov for en relativt billig og mindre miljøbelastende vandkilde end at bruge postevand fra undergrunden, når regnen mangler.

Og derfor er der brug for fælles regler for, hvor rent genbrugsvandet skal være, inden det kan bruges på markerne.

Den fælles tilgang er ministerrådets udgangspunkt i de fremtidige forhandlinger af reguleringen.

Efter de forhandlinger skal EU-Parlamentet stemme for den endelige lovtekst, som EU's stats- og regeringschefer til sidst skal godkende.

/ritzau/