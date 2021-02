To nye mænd tiltalt for at hjælpe med journalistdrab i Malta

To 37-årige mænd er blevet anholdt og sigtet for at have leveret bombe til at dræbe maltesisk journalist.

To mænd er onsdag blevet tiltalt for at anskaffe den bombe, der blev brugt til at dræbe den maltesiske journalist Daphne Caruana Galizia i 2017.

Det oplyser en domstol i Malta.

Der er tale om to 37-årige mænd ved navn Robert Agius og Jamie Vella. De er begge kendt af politiet i forvejen for deres forbindelser til den kriminelle underverden i landet.

Daphne Caruana Galizia arbejdede som graverjournalist og skrev i tiden før sin død flere artikler, der anklagede regeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regeringen for korruption.

Hun blev dræbt af en bilbombe i oktober 2017 i en alder af 53 år.

Tirsdag erklærede en mand ved navn Vincent Muscat sig skyldig i drabet og idømt 15 års fængsel.

Han blev anholdt i december 2017 og mistænkt for sammen med to andre at have plantet og detoneret bilbomben to måneder tidligere.

Indtil tirsdagens afhøring havde han nægtet sig skyldig.

Samme dag som dommen faldt, anholdt maltesisk politi Robert Agius og Jamie Vella.

Det skulle ifølge flere kilder skyldes, at Vincent Muscat har givet politiet nye oplysninger i sagen.

Begge de to 37-årige mænd blev anholdt tidligt i politiets efterforskning, men senere frigivet igen.

De erklærede sig begge uskyldige onsdag.

De to personer, der blev anholdt sammen med Vincent Muscat i 2017, fastholder, at de ikke har noget at gøre med drabet. De skal for retten 16. oktober.

En fjerde mistænkt, forretningsmanden Yorgen Fenech, menes at være hjernen bag bombedrabet på journalisten. Han har ligeledes nægtet sig skyldig.

En femte mand, Melvin Theuma, har erkendt at være mellemmand i sagen. Han har leveret beviser i sagen mod til gengæld at blive benådet.

Politikommissær Angelo Gafa siger, at politiets efterforskere nu føler sig sikre på, at de har arresteret og tiltalt alle involverede i drabet af Daphne Caruana Galizia.

Robert Agius og Jamie Vella blev onsdag sammen med to andre også tiltalt for at være involveret i et andet drab på en maltesisk advokat i 2015.

/ritzau/AFP