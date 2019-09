Nye navne på EU's sanktionsliste står bag tortur i Venezuela

Syv sikkerhedsfolk er nye på EU's sanktionsliste. De mistænkes for krænkelser af menneskerettighederne.

Syv medlemmer af Venezuelas sikkerheds- og efterretningsstyrker er føjet til EU's liste over personer, der er omfattet af sanktioner.

Det skriver EU-Rådet i en pressemeddelelse fredag.

- De personer, der er opført på listen, er involveret i tortur og andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, lyder det i meddelelsen.

Fire af de syv, der nu rammes af sanktioner, har forbindelse til kaptajn Rafael Acosta Arévalos død i slutningen af juni.

Flådeofficeren blev samme med 12 andre pågrebet af bevæbnede mænd i juni og beskyldt for at have deltaget i et mislykket statskup mod præsident Nicolas Maduro.

Da Arévalo en uge senere blev fremstillet for en militærdomstol, bar han mærker efter tortur og besvimede i lokalet, før høringen var gået i gang.

Derefter beordrede dommeren ham overført til et hospital, hvor han døde.

Med de seneste tilføjelser står der nu 25 navne på EU's liste over personer, der er omfattet af blandt andet rejseforbud og indefrysning af aktiver.

I samme ombæring advarer EU om, at præsident Nicolas Maduros regering kan blive ramt af nye økonomiske sanktioner.

Ud over tiltag rettet mod enkeltpersoner er der også indført våbenembargo og forbud mod salg af udstyr, der kan bruges til at undertrykke befolkningen.

Målet med sanktionerne er ifølge EU-Rådet at bidrage til en fredelig politisk og demokratisk løsning på krisen i landet.

Den "alvorlige situation" i Venezuela må ende med valg, lyder det fra EU.

EU indførte sanktioner mod Venezuela i november 2017.

/ritzau/